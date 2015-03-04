مدير إعلام جامعة الزقازيق يكتشف ضياع أوراق دعوته ضد مرسى قبل الحكم بساعات

أكد ناصر الجندى، المشرف الإعلامى بجامعة الزقازيق، أنه اكتشف ضياع ملف دعواه فى القضاء الإدارى بالزقازيق المقامة ضد الرئيس المعزول محمد مرسى والتى يطالب فيها بالتعويض، بسبب ما تعرض له من إيزاء نفسى واضطهاد من قيادات الإخوان، التى كانت تحكم الجامعة واتهامه بتسريب الملف الخاص بصحة الرئيس المعزول.

وقال الجندى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه توجه اليوم للسؤال بمحكمة القضاء الإدارى بالزقازيق عن سبب التأجيل المستمر للقضية رقم 2230/19 ق، المقامة فى 2013 شهر نوفمبر ضد محمد مرسى ومحمد عبد العال وجامعة الزقازيق، فأكد له سكرتير الجلسة أن القضية متداولة، ولها جلسة اليوم الأربعاء، لكن المشكلة أن الملف والأوراق الخاصة بالدعوى غير موجودة، وجار البحث عنها.

يذكر أنه أثيرت ضجة إعلامية قبل ثلاث أعوام، عقب خروج مستندات من جامعة الزقازيق تثبت أن الدكتور محمد مرسى أستاذ بكلية الهندسة والمرشح الرئاسى وقتها يعانى من ورم خبيث فى المخ يؤثر على قدرته الذهنية، وأنه يعالج على نفقة الجامعة، بسبب ذلك وأمراض أخرى.