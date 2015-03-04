أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

استئناف الرحلات البحرية بين مينائى سفاجا وضبا السعودى وفتح ميناء الغردقة

Google+ Print
استئناف الرحلات البحرية بين مينائى سفاجا وضبا السعودى وفتح ميناء الغردقة استئناف الرحلات البحرية بين مينائى سفاجا وضبا السعودى وفتح ميناء الغردقة
أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء الغردقة أمام الحركة الملاحية بعد التحسن التدريجى للأحوال الجوية بعد إغلاقه لمدة أربعة أيام، واستئناف الرحلات البحرية بين مينائى سفاجا وضبا السعودى.

وقال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، فى بيان للهيئة، أنه ستستأنف رحلات الركاب بمغادرة أولى العبارات فجر اليوم بعد توقف لمدة أربعة أيام لإغلاق الميناء.

وأضاف المتحدث الإعلامى أنه تم استئناف الحركة الملاحية بين خط "ضبا- سفاجا" عقب افتتاح ميناء ضبا السعودى حيث تستعد 4 عبارات لمغادرة ميناء سفاجا متجهة إلى ضبا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365