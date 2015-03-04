استئناف الرحلات البحرية بين مينائى سفاجا وضبا السعودى وفتح ميناء الغردقة

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر عن إعادة فتح ميناء الغردقة أمام الحركة الملاحية بعد التحسن التدريجى للأحوال الجوية بعد إغلاقه لمدة أربعة أيام، واستئناف الرحلات البحرية بين مينائى سفاجا وضبا السعودى.

وقال عبدالرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لموانئ البحر الأحمر، فى بيان للهيئة، أنه ستستأنف رحلات الركاب بمغادرة أولى العبارات فجر اليوم بعد توقف لمدة أربعة أيام لإغلاق الميناء.

وأضاف المتحدث الإعلامى أنه تم استئناف الحركة الملاحية بين خط "ضبا- سفاجا" عقب افتتاح ميناء ضبا السعودى حيث تستعد 4 عبارات لمغادرة ميناء سفاجا متجهة إلى ضبا.