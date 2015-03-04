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طلاب وطالبات جامعة سوهاج يشاركون فى مسابقة "تغريدات فى حب أمى"

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طلاب وطالبات جامعة سوهاج يشاركون فى مسابقة "تغريدات فى حب أمى" طلاب وطالبات جامعة سوهاج يشاركون فى مسابقة "تغريدات فى حب أمى"
يتنافس عدد من طلبة وطالبات جامعة سوهاج على الفوز بأحد المراكز الأولى فى مسابقة "تغريدات فى حب أمى"، التى تنظمها الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة على مرحلتين، وذلك حتى 15 من الشهر الجارى.

صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة، وقال إن المسابقة تعبر عما يدور بعقول الشباب، ورؤيتهم لدور الأم باعتبارها المدرسة الأولى التى تغرس فى وجدان أولادها المبادئ والقيم والتضحية والانتماء للام الأكبر الوطن.

وأضاف أحمد عاطف مدير إدارة النشاط الثقافى بإدارة رعاية الشباب المركزية أن المسابقة تقام فى مجالين هما الشعر والزجل، حيث تنفذ المرحلة الأولى من المسابقة خلال النصف الأول من مارس الحالى على مستوى الجامعة، حيث يتنافس المشاركين على 5 مراكز فى كل مجال، ليصبح هناك 10 أعمال تشارك بها الجامعة فى المرحلة الثانية، التى سوف تبدأ فى أوائل أبريل المقبل.

يذكر أن جوائز المسابقة سوف توزع فى مجالى الشعر والزجل، المركز الأول 10 آلاف جنيه، المركز الثانى 8 آلاف جنيه، المركز الثالث 6 آلاف جنيه، أما المركز الرابع 4 آلاف جنيه، والأخير 2000 جنيه للمركز الخامس.

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