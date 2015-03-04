اليوم.. معرض الإسكندرية للكتاب ينظم ندوة "كل الفنون" وأمسية شعرية

يواصل معرض الإسكندرية للكتاب الذى تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.أحمد مجاهد، بمسرح عبد الوهاب، فعالياته الثقافية والفنية وأمسياته الشعرية حيث تعقد ندوة يوم الأربعاء 4 مارس بعنوان "كل الفنون حكاية واحدة" فى الخامسة مساء يشارك فيها د.محمد حسنى، د.مدحت مكاوى ويديرها د.أحمد قدرى.

ويليها فى السابعة مساءً أمسية شعرية عامية يشارك فيها مجموعة من شعراء محافظة الإسكندرية.

من جهة أخرى يلتقى جمهور المعرض مع المؤلف سعيد سالم، لمناقشة مجموعته القصصية "الكشف"، وذلك يوم الخميس 5 مارس فى الخامسة مساء ويناقشه د.أحمد المصرى، ويدير المناقشة عبد الله هاشم.

كما يلتقون فى السابعة مساء وفرقة الحرية للفنون الشعبية التى ستقوم بتقديم عروضها الفنية.