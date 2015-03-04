غرامة 1000 يورو على صحفي بـ”الجزيرة” لتسييره طائرة بدون طيار في باريس

حكمت محكمة فرنسية على صحفي بريطاني في قناة الجزيرة القطرية قام بتسيير طائرة بدون طيار في باريس بدون ترخيص، بدفع غرامة مالية قدرها ألف يورو ومصادرة طائرته.

وكان تريستان ريدمان (34 عامًا) اعتقل مع زميلين له، أحدهما بريطاني والآخر بلجيكي، في 25 فبراير بعد ليلتين متتاليتين شوهدت خلالهما طائرات بدون طيار مجهولة تحلق فوق العاصمة الفرنسية، لكن السلطات سارعت إلى التأكيد على عدم وجود أي رابط بين الصحفيين الثلاثة وتحليق الطائرات المجهولة.

ولاحقًا تم اخلاء سبيل اثنين من الصحفيين الثلاثة وأحيل إلى المحاكمة ريدمان فقط كونه هو المسؤول عن تسيير الطائرة.

ولدى نطقها بالحكم حذرت القاضية الصحفي البريطاني من مغبة تكرار فعلته، مؤكدة أن الحكم الذي أصدرته بحقه أخذ في الحسبان واقع انها المخالفة الأولى له.

وكانت الطائرات المجهولة شوهدت تطير لليلتين متتاليتين فوق مقر الجمعية الوطنية ومتحف ليزينفاليد العسكري وفوق ساحة الكونكورد القريبة من السفارة الاميركية وفوق عدد من مداخل ضواحي باريس، بحسب مسؤول في الشرطة.

ويعمل ريدمان في مكتب الجزيرة في باريس وحصل على الطائرة المسيرة في نوفمبر من مكتب القناة في لندن.

وكان ريدمان وظف مراسلين مستقلين للعمل معه في تقرير كان يعده، أحدهما كان مسؤولا عن التصوير أما الثاني فكان دوره التعليق الصوتي.

أ ف ب