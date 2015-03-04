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روسيا: نعتزم إنتاج حاملات طائرات أكبر حجمًا من التي تمتلكها أمريكا

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روسيا: نعتزم إنتاج حاملات طائرات أكبر حجمًا من التي تمتلكها أمريكا روسيا: نعتزم إنتاج حاملات طائرات أكبر حجمًا من التي تمتلكها أمريكا

كشف مسئول عسكري روسي رفيع المستوى النقاب عن اعتزام موسكو إنتاج حاملات طائرات أكبر حجما من تلك التي يملكها الأسطول الأمريكي.

ونقلت ” فوكس نيوز” الأمريكية مساء اللية عن القائد العسكري الروسي فيكتور تشركوف قوله “إن شركات أبحاث روسية متخصصة بدأت بالفعل العمل في مشروع إنتاج حاملات الطائرات العملاقة” غير أنه لم يكشف عن موعد إنتاجها على وجه الدقة، وتابع تشركوف يقول “إن عهد الركود في تطوير القدرات العسكرية الروسية قد ولى”.

كانت تقارير صحفية روسية قد كشفت النقاب مؤخرًا عن أن روسيا تعتزم أيضا إضافة 50 سفينة جديدة إلى أسطولها الحربي تشمل غواصات وسفن قتالية صغيرة.

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أونا

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