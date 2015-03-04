دراسة: 3 أكواب من القهوة يوميا تقلل من خطر انسداد شرايين القلب

• القهوة تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية

• تراكم الكالسيوم بالشرايين علامة على الإصابة بأمراض القلب

• القهوة تقلل من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية

"فنجان قهوة على الصبح"، هذه العادة يتبعها الكثير من الناس من أجل تنشيط المخ والحصول على التركيز، وقد كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة خاصة بفوائد القهوة، حيث أفادت أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يومياً قد يقلل من خطر الاصابة انسداد الشرايين، وهذا بدوره قد يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.>يقول الباحث الدكتور ايليسيو جولار، وهو أستاذ من قسم علم الأوبئة والطب فى جامعة جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة فى بالتيمور، إن الدراسة وجدت أن شرب 3-5 أكواب من القهوة يوميا يقلل من تراكم الكالسيوم فى الشرايين.>وأوضح الباحثون أن تراكم الكالسيوم هى علامة مبكرة لتصلب الشرايين وخطر الإصابة بأمراض القلب.>وأشار الباحث جولار إلى أنه على الرغم من أن أسباب هذا الارتباط غير معروفة، لكن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، وهو أحد عوامل الخطر للإصابة بتصلب الشرايين، وفقاً للدراسة.>وأضاف الدكتور جريج فونارو، أستاذ أمراض القلب فى جامعة كاليفورنيا، لوس أنجليس، أن هناك دراسات متعددة أظهرت أن شرب القهوة يرتبط مع انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.>• القهوة تقلل من فرص الحصول على مرض السكرى>وفى الواقع، أصدرت مؤخرا اللجنة الاستشارية للمبادئ التوجيهية الغذائية فى الولايات المتحدة الأمريكية تقريراً فى عام 2015 يقول إن المخاطر الصحية المرتبطة بشرب القهوة بكثرة تكاد تكون معدومة، حيث إن تناول ما لا يزيد عن خمسة أكواب من القهوة كل يوم يرتبط كل يوم بعدة فوائد صحية، بما فى ذلك تقليل خطر التعرض لمرض السكرى نوع 2.

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