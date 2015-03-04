مكافحة المخدرات: نشارك الجيش فى حرق مزارع الحشيش والبانجو من المنبع

قال اللواء محمد الخولى، مدير إدارة مكافحة المخدرات، أنه خلال الثلاث السنوات السابقة كان هناك حالة من الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن الأمن بدأ بالسيطرة على الأوضاع خاصة مجال المخدرات، بدليل ارتفاع سعر شريط الترمادول من ٩جنيهات إلى ١٢٥جنيها، كما زاد عدد قضايا المخدرات بشكل كبير.

وأضاف "محمد الخولى"، فى تصريحات إعلامية، أنه يشارك مع القوات المسلحة فى حرق مزارع الحشيش والبانجو من المنبع، وأنه يتم الآن شن حملات على سائقى المدارس للكشف عن تعاطى المخدرات، كما سيكون هناك تحليل للمخدرات قبل استخراج الرخصة.

وأوضح أن هناك تنسيقا لمكافحة الجلب والتهريب على المستوى الداخلى والخارجى مع ليبيا، وهناك تحسن فى الأداء، مشددا على ضرورة التوعية حول أضرار التعاطى والتعاون معنا.

وأشار إلى أن هناك تعاون مع جميع المؤسسات لمكافحة المخدرات، وتدريب ضباط الداخلية على مكافحة المخدرات، لافتا أن شكل تاجر المخدرات اختلف من المعلم إلى محترف للانترنت ومثقف، وهناك حملات على المناطق الراقية والشعبية، مؤكدا أنهم اكتشفوا مركبا قادما من إسبانيا به ٥٠٠ كيلو من الكوكايين.