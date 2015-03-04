بلاغ سلبى بالعثور على جسم غريب على شريط محطة بنها

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد بنها بلاغا مساء أمس الثلاثاء من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، بوجود جسم غريب على شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان أبو مشهور دائرة مركز شرطة بركة السبع - منوفية.

وعلى الفور تم إيقاف حركة سير القطارات بالخطين الطالع والنازل (القاهرة/الإسكندرية) والعكس بتلك المنطقة، وبانتقال رجال الإدارة وضباط المفرقعات بالمديرية تبين أن الجسم الغريب عبارة عن (صندوق تراكات خاص بهيئة السكة الحديد)، وتبين (سلبية البلاغ)، وعادت حركة سير القطارات لصورتها الطبيعية، وتحرر المحضر رقم 4/135 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد بنها وتم إرساله لمركز شرطة بركة السبع لقيده وعرضه على النيابة.