عصابة "حبيشة" خطفوا مواطنين بأبو النمرس.. والقبض عليهم بالبدرشين

أطلقوا الرصاص على سيارة واختطفوا اثنين منها وهربوا بهما على طريق مصر أسيوط الزراعى أمام مدينة أبو النمرس جنوب الجيزة، ثم فوجئوا بسيارة أخرى تقترب منهم، فظنوا أنها تابعة للشرطة، ففتحوا الرصاص عليها بطريقة عشوائية، فقتلوا شخصا وأصابوا 3 آخرين، ثم لاحقهم الأهالى وطاردوهم ففتحوا الرصاص على الجميع، حتى سقطوا فى كمين شرطة بمنطقة البدرشين، وتبين أنهم عصابة مسلحة يقودها "حبيشة".

كواليس الحادث، دارت فى مناطق جنوب الجيزة، ما بين أبو النمرس مروراً بالحوامدية وصولاً بالبدرشين، عندما كانت سيارة ربع نقل تسير خلف "تاكسى" على طريق مصر أسيوط الزراعى، وما أن اقتربوا منه حتى أطلقوا أعيرة نارية فى الهواء أجبرت السائق على التوقف ثم استولوا على أمواله واختطفوا اثنين كانا برفقته، وهربوا بهما على الطريق لاحتجازهما ومساومة أسرهما على المال.

كانت سيارة العصابة تسير بسرعة على الطريق، حتى اقتربت منها سيارة أخرى، حيث ظن المتهمون أنها تابعة للشرطة، فأشهروا بنادقهم الآلية وصوبوها نحو السيارة الأخرى وفتحوا نيرانهم نحوها بطريقة عشوائية، مما أسفر عن مقتل أحد مستقليها ويدعى "وليد.أ"، 24 سنة، مندوب مبيعات، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين كانوا برفقته، حيث تبين أنهم من محافظة المنوفية، وكانوا فى طريق عودتهم لبلدهم بعد شراء بضائع خاصة بشركتهم، إلا أن القدر شاء أن يعود ثلاثة منهم بدون رابعهم.

أدرك الجناة أنهم ارتكبوا جريمة أخرى غير اختطاف مواطنين، وهى قتل شخص والشروع فى قتل 3 آخرين، فأسرعوا أكثر فى السير للهروب من المنطقة نحو مدينة الحوامدية، إلا أن الأهالى شاهدوا كواليس الحادث الأخير فطاردوا سيارة الجناة، الذين فتحوا الرصاص على المواطنين بطريقة كثيفة خوفاً من ضبطهم وتسليمهم للشرطة، وأسرعوا نحو مدينة البدرشين، حيث وجدوا كمينا للشرطة فى انتظارهم، ليتم القبض على المتهمين الأربعة وتحرير الشابين المختطفين.

وكشفت تحقيقات العميد عبد الحميد أبو موسى مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المتهمين هم "محمد.ع" 23 سنة، و"محمود.م"، 19 سنة، ومقيمان دائرة مركز العياط، و"هانى.أ" 26 سنة، و"هشام.ن" 20 سنة سائقون، وشهرته "حبيشه" ومقيمون بأبو النمرس.

وعثرت قوات الأمن بقيادة المقدم محمد على خاطر رئيس مباحث البدرشين والمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث الحوامدية، بحوزة المتهمين على 3 بنادق آلية عيار 7.62×39 مم و6 خزينة بهم 104 طلقات من ذات العيار وبندقية خرطوش عيار 12 مم مطموسة الأرقام و4 طلقات خرطوش من ذات العيار.

واعترف المتهمون أمام اللواء محمد أبو الفتوح رئيس مباحث جنوب الجيزة، بإشراف اللواء جرير مصطفى رئيس المباحث الجنائية واللواء مجدى عبد العال نائب مدير المباحث، بأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السطو المسلح على السيارات وسرقتها بالإكراه، فأحالهم اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة للنيابة التى باشرت تحقيقاتها.