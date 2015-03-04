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وصول 55 صيادا إلى كفر الشيخ على متن 4 مراكب قادمين من ليبيا

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وصول 55 صيادا إلى كفر الشيخ على متن 4 مراكب قادمين من ليبيا وصول 55 صيادا إلى كفر الشيخ على متن 4 مراكب قادمين من ليبيا
وصل منذ قليل، 55 صيادا مصرياً لبوغاز رشيد قادمين على متن 4 مراكب صيد من ميناء الخمس بليبيا هاربين من جحيم الحرب الدائرة بين الجيش الليبى وجماعة فجر ليبيا، حيث كانوا يعملون بعقود عمل موثقة من وزارة القوى العاملة المصرية، وتأشيرات من السفارة الليبية بالقاهرة وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

وأكد أحمد نصار نقيب الصيادين، أنه تلقى اتصالا من الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، والدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، للاطمئنان على الصيادين حيث عمت الفرحة بين أهالى الصيادين بالقرية.

وأضاف نصار: "لا يوجد سوى نحو 30 صيادا من القرية بليبيا ومن المرجح أن يصلوا خلال أيام علماً بأنه منذ بداية الأحداث فى أواخر شهر ديسمبر 2014 حتى الآن وصل أكثر من خمسة آلاف صياد وكانوا يعملون فى ليبيا منذ سنوات طويلة".

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