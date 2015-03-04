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السكة الحديد تتفق مع "العربية للتصنيع" لتركيب كاميرات مراقبة القطارات

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السكة الحديد تتفق مع "العربية للتصنيع" لتركيب كاميرات مراقبة القطارات السكة الحديد تتفق مع "العربية للتصنيع" لتركيب كاميرات مراقبة القطارات
أكد مصدر مسئول، اتفاق هيئة السكة الحديد مع الهيئة العربية للتصنيع، على تركيب كاميرات مراقبة فى جميع القطارات المميزة، من أجل مواجهة التهديدات الإرهابية والأعمال التخريبية التى تكررت خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت فى تجربة تركيب نموذج لهذه الكاميرات فى أحد القطارات، من أجل تحديد التكلفة وآليات التنفيذ قبل التعاقد رسميا مع هيئة السكة الحديد لتركيب هذه الكاميرات.

وقال المصدر إنه سيتم تركيب 4 كاميرات فى كل عربة، على أن تكون جميع كاميرات المراقبة بكل قطار متصلة معا بشاشة تحكم مركزى بالقطار، مع ربط كاميرات جميع القطارات بغرفة تحكم مركزى فى رئاسة هيئة السكة الحديد.


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