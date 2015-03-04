مسؤول عسكرى: إسلاميون متطرفون يسيطرون على حقول نفطية جنوب شرق ليبيا

سيطر تحالف لإسلاميين متطرفين الثلاثاء على حقلين نفطيين جنوب شرق ليبيا مع احتمال سيطرتهم على حقل ثالث بحسب المتحدث الرسمى باسم غرفة العمليات العسكرية فى منطقة الهلال النفطى.

وقال المتحدث علي الحاسى إن "متطرفين سيطروا على حقلي الباهي والمبروك النفطيين وفي طريقهم الى السيطرة على حقل الظهرة بعد انسحاب القوة المكلفة حراسة هذا الحقل نتيجة نفاذ الذخيرة".

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