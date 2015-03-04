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الإمارات وكندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات

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الإمارات وكندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات الإمارات وكندا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات
أعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتى اليوم الثلاثاء عن أمله فى أن تسهم زيارة نظيره الكندى روبرت نيكلسون فى تعزيز العلاقات بين بلديهما فى كافة المجالات .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإماراتى نظيره الكندى والوفد فى دبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها لخدمة المصالح المشتركة بين البلدين اضافة لاستعراض التطورات السياسية الاقليمية والدولية.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الكندى بمواقف دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولى ومساهمتها في تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة.
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