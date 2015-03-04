مبعوث دولى: على إسرائيل التحقيق فى مقتل مدنيين فى حرب غزة

دعا مبعوث الأمم المتحدة إسرائيل أمس الثلاثاء للتحقيق فى مقتل أكثر من 1500 مدنى فلسطينى ثلثهم من الأطفال خلال حرب غزة عام 2014 وأن تعلن عن نتائج التحقيق.

وأصدر مكارم ويبيسونو سفير إندونيسيا السابق تقريره الأول لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ أن صار المقرر الخاص لحقوق الإنسان فى المناطق الفلسطينية فى يونيو الماضى.

واتهم وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى المجلس أمس الاثنين بأنه مهووس بمزاعم عن انتهاكات إسرائيلية وقال إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل فى مواجهة أى جهود رامية لعزلها.

وقتل نحو 2256 فلسطينيا خلال المواجهة التى استمرت فى يوليو أغسطس منهم 1563 مدنيا، وقال ويبيسونو إن من بين هؤلاء 538 طفلا. بينما قتل 66 جنديا وخمسة مدنيين فى الجانب الإسرائيلي. وتقول إسرائيل إنها شنت هجومها بعد هجمات صاروخية نفذها متشددون يعملون فى قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس.

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