«الإسكان»تبدأ توزيع أرض وقرض في الرياض

أكد وزير الاسكان د.شويش الضويحي أن مشروع شمال غرب الرياض يخدم جميع الساكنين بما يحقق أعلى درجات الأمان مشيراً إلى أن البنية التحتية بها شبكة متكاملة لتصريف مياه السيول إضافة إلى شبكة مماثلة للمياه وأخرى للصرف الصحي.

وقال د. الضويحي إن مشاريع الوزارة ذات مواصفات عالية وستخدم المستفيدين منها بالشكل اللائق مضيفا إن مشروع الرياض حرصت فيه الوزارة على أن يكون مميزاً من خلال الخدمات الموجودة فيه مدللاً على ذلك بالحدائق والمساحات الخضراء ذات مساحة كبيرة إضافة إلى أماكن الأودية الطبيعية التي تركت كما هي لتكون بشكلها الطبيعي دون أي تدخل وتحيط بها مساحات للمشي وممارسة الرياضة إضافة إلى وجود أماكن للعمائر ذات الطوابق المتعددة وبمساحات شقق 180م2 للوحدة.

م. الزميع: باكورة مشاريعنا في الرياض «أرض وقرض» شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة

من جانبه بيّن وكيل وزارة الإسكان للتخطيط والدراسات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة م.محمد الزميع أن مشروع الرياض "أرض وقرض" والذي طرحته الوزارة يعتبر باكورة الاعمال التي قامت بها الوزارة في الرياض وزاد: يوجد مشاريع مشابهة ستوزع قريبا في عدد من مناطق المملكة لافتاً إلى أن الأرض التي اقيم عليها مشروع شمال غرب الرياض خضعت لإجراءات ملاءمة الارض للبناء عبر اختبارات اقرتها هيئة المساحة الجيولوجية ومن ثم تبع ذلك تأسيس البنى التحتية للمشروع.

وأضاف م. الزميع قائلاً: خصصنا هذا المشروع في الفترة الماضية وبدأ التوزيع الأسبوع المنصرم ونسعى لخدمة جميع من تم التخصيص لهم من خلال فريق عمل متواجد في مقر المشروع حيث نقوم بإراحة المستفيد من خلال إيضاح كافة النقاط له إضافة إلى مميزات المشروع وموقع أرضه على الخريطة ثم نصحبه إلى موقع الأرض مع أحد العاملين في المشروع وأكد أن الوزارة تقدم لمن أراد من المستفيدين خدمات لوجستية تتمثل في اعطائه مخطط البناء إذا أراد الاستفادة منه بشكل مجاني ولا ترتب عليه أي تكاليف على المستفيد.

وأوضح م. الزميع في مؤتمر صحفي عقده بمقر المشروع أن وزارة الإسكان بدأت في توزيع باكورة مشاريعها في مدينة الرياض "أرض وقرض" شمال غرب المطار بعدد 2242 قطعة وقامت لجنة التوزيع الموجودة في المقر باستقبال المستحقين المخصّص لهم على دفعات وفقاً لمواعيد محددة للتسليم، حيث سيستمر التوزيع خلال الأيام المقبلة. ولفت م. الزميع الى أن الوزارة كانت قد بعثت رسائل نصّية للمستحقين الذين خصّصت لهم الأراضي في هذا المشروع وفقاً للأولوية في نقاط الاستحقاق, ويتكوّن المشروع من بنية تحتية متكاملة, حيث يحتوي على محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانين لضخ مياه الشرب تبلغ سعة الأول 24.400 م3 والثاني بسعة 31.800 م3 إضافة إلى خزان ري بسعة 7425م3 ومحطة لمعالجة الصرف الصحي.. إضافة إلى الطرق التي وصلت إلى 42522 متراً طولياً مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص موقع للحدائق والخدمات العامة.

وفينا بوعدنا.. ونقدم خدمة لوجستية في منتجاتنا ونظاماً آلياً يضمن الأولوية والمساواة

ويتكون المشروع من بنية تحتية متكاملة حيث يحتوي على محطة رئيسية لتحويل الكهرباء وخزانين لضخ مياه الشرب تبلغ سعة الأول 24.400 م3 والثاني بسعة 31.800م3 اضافة الى خزان ري بسعة 7425م3 ومحطة لمعالجة الصرف الصحي.

وتصل الطرق في المشروع الى 42.5 كيلو متر مع شبكة متكاملة لإنارتها وتخصيص مواقع للحدائق والخدمات العامة.

وفي رد ل"الرياض" حول الأعباء التي قد تترتب على رفض المواطن المستحق للمنتج المسلم له قال: إنه لا عبء على الوزارة أبداً معتبراً أن النظام الآلي واختيار المرشحين تتم بطريقة آلية مريحة لافتاً إلى أن الطريقة اليدوية الوحيدة التي نطبقها هي"آلية المعاينة" مشدداً على أن النظام قوم بإثبات تنازل المواطن عن المنتج المخصص له وتمنح الفرصة لمواطن آخر دون إسقاط حقه ويبقى مستحقاً لكنه يخرج من الأولوية. وعن انتقادات مجلس الشورى لوزارة الإسكان وعدم التزامه بموعد التسليم أكد المهندس الزميع أن الوزارة لم تقطع وعداً ولم تفِ به واضف: عندما وعدنا بتوزيع الوحدات في هذه الفترة وفينا وهناك مشاريع جارية في القصيم وزع في وقته وكذلك خيبر والرياض كاشفاً في الوقت نفسه أنه سيتم هذا العام تخصيص مائة منتج سكني بالإضافة الى مائة ألف قرض سكني. وعن موعد تسليم 750 مواطناً منتجاتهم كما وعد وزير الإسكان قال المهندس الزميع: ملتزمون بهذا الوعد وسوف يتم عمل جدول زمني لها لكنه شدد على ضرورة التنبه إلى أنه لا يمكن منحهم جميعاً منتجاتهم دفعة واحدة.

وواصل المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان استعراضه لمشاريع الوزارة مبيناً أن لدى الوزارة الآن قرابة 46 مشروعاً في جميع مناطق المملكة وعدد الوحدات في هذه المشاريع 13 ألف وحدة سكنية مبيناً أنه بدأ التوزيع في أحد المسارحة بمنطقة جازان ثم في مشروع الشقة في القصيم وبدأ توزيع الوحدات السكنية في خيبر ومستمر التوزيع في وحدات سكنية مختلفة وبمواصفات عالية مشيراً إلى أن هذا المشروع هو واحد من احد عشر مشروعاً تنفذها الوزارة في مناطق المملكة بهذه الكيفية على أراض مطوّرة مع قروض بناء. وقال ان هناك مشروعين في جدة (الأمير فواز والمطار) ومشروع في تبوك والمدينة المنورة ومشروعين في الدمام والقطيف والأحساء وهي مشاريع تنفد بمتابعة جدية ويتم الانجاز فيها بشكل جيد في مواقع جيدة ومتميزة جداً. واعتبر المهندس الزميع ان مشروع الرياض من أوائل المشاريع التي بدأت الوزارة في توزيعها مبيناً أن عدد القطع المتوفرة للمشروع 2225 بالإضافة إلى منطقة خصصت للعمائر السكنية سيكون فيها قرابة 618 شقة سكنية. وختم المهندس الزميع أن هذه الوحدات والمنتجات السكنية نفذها مطورون تم تأهيلهم في مساحات لا تقل عن 180 متراً مربعاً في عمارة لا تتتجاوز عدد شققها ست شقق بتكلفة 500 ألف ريال وبها صيانة لمدة عشر سنوات وكذلك ضمانات من المطور كما يحيط بها حدائق وبها حراسة أمنية.