أشرف سالمان: مشروع قانون الاستثمار ينص على إنشاء مجلس أعلى يتبع الرئيس

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، إن مشروع قانون الاستثمار يتضمن النص على إنشاء مجلس أعلى للاستثمار، سيصدر تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون تابعا له وهو ما يعطى رسالة هامة للمستثمرين.

وأضاف سالمان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء الثلاثاء، أن القانون نص على إنشاء مركز للترويج للاستثمار، مستقل ويتبع إداريا، وزير الاستثمار، وذلك بهدف الفصل بين من يقوم بعملية التنظيم، ومن يقوم بالترويج.

وتابع سالمان: مشروع القانون أعطى الحكومة حق بيع وإيجار وحق الانتفاع للأراضى، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة التى لا يملك أصحابها القدرة على شراء الأرض ويكون حق الانتفاع لهذه المشروعات 50 عاما.