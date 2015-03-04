11 سببًا مقنعًا يفسر تربع الزنجبيل على عرش الأطعمة الصحية

الزنجبيل من الأطعمة الصحية للغاية، ويكثر الإقبال عليه وتناوله مغليا خلال فصل الشتاء، نظرًا لدوره فى تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض. ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأسباب المقنعة التى جعلت الزنجبيل يتربع على عرش قائمة الأطعمة الصحية، وذلك حسبما نشر مؤخرًا عبر موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

القيمة الغذائية والفوائد الصحية للزنجبيل

1.الزنجبيل يحتوى على مادة "Gingerol" والتى تتمتع بخواص طبية رائعة، حيث لها خواص ممتازة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

>2.يساهم الزنجبيل فى الوقاية من الإصابة بالغثيان سواء الناتج عن العلاج الكيماوى أو بعد العمليات الجراحية أو غثيان الصباح أو الناجم عن دوار البحر.

>3.يساهم الزنجبيل فى الوقاية من آلام العضلات والحد من فرص إصابتها بالقرح.

>4.يتمتع الزنجبيل بخواص رائعة مضادة للالتهابات، ويساهم فى الحد من أعراض التهابات المفاصل العظمى.

>5.أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن الزنجبيل يساهم فى خفض مستويات السكر بالدم والحد من فرص إصابة مرضى السكر بأمراض القلب.

>6.يسرع الزنجبيل عملية تفريغ المعدة من الطعام ويعالج مشاكل سوء الهضم المزمنة.

الزنجبيل يحد من آلام الدورة الشهرية

7.يساهم الزنجبيل بفاعلية فى الحد من آلام الدورة الشهرية وخاصة حال تناوله مع بداية الدورة الشهرية.

>8.يساهم الزنجبيل بشكل ملحوظ فى الحد من مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الدهون الثلاثية.

>9.يساهم فى الحد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدى والمبيض وفقاً للعديد من الدراسات، نظرًا لاحتوائه على مركب "6-gingerol".

>10.الزنجبيل يساهم فى تعزيز وظائف المخ والوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.

>11.يساهم الزنجبيل فى الحد من خطر الإصابة بالعدوى الميكروبية، وخاصة ً التى تصيب اللثة، وكما يحد من فرص الإصابة بفيروس " RSV" الذى يصيب الجهاز التنفسى.

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