أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

11 سببًا مقنعًا يفسر تربع الزنجبيل على عرش الأطعمة الصحية

Google+ Print
11 سببًا مقنعًا يفسر تربع الزنجبيل على عرش الأطعمة الصحية 11 سببًا مقنعًا يفسر تربع الزنجبيل على عرش الأطعمة الصحية
الزنجبيل من الأطعمة الصحية للغاية، ويكثر الإقبال عليه وتناوله مغليا خلال فصل الشتاء، نظرًا لدوره فى تعزيز المناعة ومقاومة الأمراض. ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الأسباب المقنعة التى جعلت الزنجبيل يتربع على عرش قائمة الأطعمة الصحية، وذلك حسبما نشر مؤخرًا عبر موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

القيمة الغذائية والفوائد الصحية للزنجبيل

1.الزنجبيل يحتوى على مادة "Gingerol" والتى تتمتع بخواص طبية رائعة، حيث لها خواص ممتازة مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.
>2.يساهم الزنجبيل فى الوقاية من الإصابة بالغثيان سواء الناتج عن العلاج الكيماوى أو بعد العمليات الجراحية أو غثيان الصباح أو الناجم عن دوار البحر.
>3.يساهم الزنجبيل فى الوقاية من آلام العضلات والحد من فرص إصابتها بالقرح.
>4.يتمتع الزنجبيل بخواص رائعة مضادة للالتهابات، ويساهم فى الحد من أعراض التهابات المفاصل العظمى.
>5.أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن الزنجبيل يساهم فى خفض مستويات السكر بالدم والحد من فرص إصابة مرضى السكر بأمراض القلب.
>6.يسرع الزنجبيل عملية تفريغ المعدة من الطعام ويعالج مشاكل سوء الهضم المزمنة.

الزنجبيل يحد من آلام الدورة الشهرية

7.يساهم الزنجبيل بفاعلية فى الحد من آلام الدورة الشهرية وخاصة حال تناوله مع بداية الدورة الشهرية.
>8.يساهم الزنجبيل بشكل ملحوظ فى الحد من مستويات الكوليسترول الضار ومستويات الثلاثية.
>9.يساهم فى الحد من فرص الإصابة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدى والمبيض وفقاً للعديد من الدراسات، نظرًا لاحتوائه على مركب "6-gingerol".
>10.الزنجبيل يساهم فى تعزيز وظائف المخ والوقاية من الإصابة بمرض الزهايمر.
>11.يساهم الزنجبيل فى الحد من خطر الإصابة بالعدوى الميكروبية، وخاصة ً التى تصيب اللثة، وكما يحد من فرص الإصابة بفيروس " RSV" الذى يصيب الجهاز التنفسى.


>8 فوائد صحية مثيرة للزنجبيل أبرزها تحفيز الرغبة الجنسية وعلاج المفاصل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365