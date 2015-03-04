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باحثة بالمركز القومى: الزبادى غنى بالكالسيوم وله فؤائد عدة لصحة الإنسان

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باحثة بالمركز القومى: الزبادى غنى بالكالسيوم وله فؤائد عدة لصحة الإنسان باحثة بالمركز القومى: الزبادى غنى بالكالسيوم وله فؤائد عدة لصحة الإنسان
قالت الدكتورة مى نصير حسن، الباحثة بالشعبة بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية بالمركز القومى للبحوث التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن الزبادى يتمتع بفوائد عديدة على المستوى العامة لصحة الإنسان لذلك يأكل الناس الزبادى فى جميع أنحاء العالم يومياً بالإضافة إلى مذاقه الجيد.

وأضافت الدكتورة مى نصير حسن فى دراسة لها، أن لبن الزبادى له قوى علاجية عديدة وفوائد صحية مذهلة، حيث يحتوى على العناصر الغذائية الصحية وهو مصدر غنى للكالسيوم، ويحتوى على مواد مغذية أخرى مثل الريبوفلافين، وفيتامينات B، وحامض الفوليك، وحمض اللبنيك والبوتاسيوم والفوسفور واليود والزنك.

وأشارت إلى أن الزبادى يحتوى على نوع البكتيريا الجيدة وعادة ما يسمى هذا النوع من باسم البروبيوتيك، وهو غذاء سهل الهضم كما أن بكتيريا البروبيوتيك الموجودة فى بعض أنواع الزبادى لها دور فى هضم الأطعمة الأخرى، وينصح بشدة بتناول الزبادى لأولئك الذين يعانون من مشاكل مختلفة فى الجهاز الهضمى مثل الإمساك والإسهال وآلام المعدة.

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مصر 365