النظام الغذائى النباتى أفضل لصحة مرضى السكر

النظام الغذائى النباتى أفضل لمرضى السكر، من النظام الغذائى العادى، جاء هذا فى تقرير جديد من مركز فوجان لصحة المجتمع فى أونتاريو بكندا.إعلان - Ads إعلان - Ads
النظام الغذائى النباتى أفضل لمرضى السكر
>وفقا لموقع yorkregion.com الإخبارى الكندى فإن التقرير الجديد يشير إلى أهمية اتباع نظام غذائى صحى للسيطرة على مستويات السكر فى الدم ومن ثم السيطرة على المرض وتقليل المضاعفات التى تحدث على المدى الطويل، ويؤكد التقرير أهمية اتباع النظام الغذائى مع العلاج الموصوف، ويمكن للنظام الغذائى النباتى المكون من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات أن يساعد على:
النظام الغذائى النباتى يعزز الوزن الصحى فى مرضى السكر
>1- الحصول على وزن صحى، حيث إن النظام الغذائى النباتى يقلل كمية السعرات الحرارية المستهلكة مقارنة بالنظام الغذائى العادى، ومن ثم مؤشر كتلة جسم أقل وهو ما يقلل من حدوث مضاعفات مرض السكرى.
النظام الغذائى النباتى يعزز استجابة الجسم للإنسولين فى مرضى السكر
>2- تحسين استجابة الجسم للإنسولين، ومن ثم السيطرة على مستويات السكر فى الدم، وهذا بشرط عدم تناول الكربوهيدرات البسيطة التى ترفع مستويات السكر، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض، والبطاطس، إن اتبعت النظام الغذائى النباتى الصحى يمكن أن يقل احتياجك من جرعات الأدوية.
النظام الغذائى النباتى يقى من أمراض القلب مرضى السكر
>3- تقليل مشاكل القلب والأوعية الدوية إلى أقل حد، حيث إن تناول الأغذية النباتية منخفضة الدهون وعالية الألياف يمكن أن يقى القلب والأوعية الدموية من التعرض للمرض.
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النظام الغذائى النباتى أفضل لمرضى السكر
>
>وفقا لموقع yorkregion.com الإخبارى الكندى فإن التقرير الجديد يشير إلى أهمية اتباع نظام غذائى صحى للسيطرة على مستويات السكر فى الدم ومن ثم السيطرة على المرض وتقليل المضاعفات التى تحدث على المدى الطويل، ويؤكد التقرير أهمية اتباع النظام الغذائى مع العلاج الموصوف، ويمكن للنظام الغذائى النباتى المكون من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات أن يساعد على:
النظام الغذائى النباتى يعزز الوزن الصحى فى مرضى السكر
>
>1- الحصول على وزن صحى، حيث إن النظام الغذائى النباتى يقلل كمية السعرات الحرارية المستهلكة مقارنة بالنظام الغذائى العادى، ومن ثم مؤشر كتلة جسم أقل وهو ما يقلل من حدوث مضاعفات مرض السكرى.
النظام الغذائى النباتى يعزز استجابة الجسم للإنسولين فى مرضى السكر
>
>2- تحسين استجابة الجسم للإنسولين، ومن ثم السيطرة على مستويات السكر فى الدم، وهذا بشرط عدم تناول الكربوهيدرات البسيطة التى ترفع مستويات السكر، مثل الأرز الأبيض والخبز الأبيض، والبطاطس، إن اتبعت النظام الغذائى النباتى الصحى يمكن أن يقل احتياجك من جرعات الأدوية.
النظام الغذائى النباتى يقى من أمراض القلب مرضى السكر
>
>3- تقليل مشاكل القلب والأوعية الدوية إلى أقل حد، حيث إن تناول الأغذية النباتية منخفضة الدهون وعالية الألياف يمكن أن يقى القلب والأوعية الدموية من التعرض للمرض.
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>
>مرضى السكر الأكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام