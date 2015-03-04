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حبس العضو المنتدب لشركة "سينسبرى" المملوكة لدولة قطر سنتين مع النفاذ

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حبس العضو المنتدب لشركة "سينسبرى" المملوكة لدولة قطر سنتين مع النفاذ حبس العضو المنتدب لشركة "سينسبرى" المملوكة لدولة قطر سنتين مع النفاذ
أصدرت محكمة الجيزة برئاسة المستشار محمود البطل حكما أيدت فيه الحكم بالحبس سنتين مع النفاذ على "مايكل كووب" العضو المنتدب لشركة "سينسبرى" البريطانية المملوكة لدولة قطر، فى الدعوى المحالة من النيابة العامة بناء على البلاغ المقدم من رجل الأعمال عمرو النشرتى.

وكان رجل الأعمال عمرو النشرتى قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه مايكل كووب العضو المنتدب لشركة سينسبرى بخيانة الأمانة، وتم إحالة الدعوى لمحكمة الجيزة وصدر الحكم غيابيا بالحبس سنتين مع النفاذ ثم عارض المتهم الحكم، ولكن المحكمة أيدت الحكم السابق.


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