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ضبط 3 أشخاص ألقوا زجاجات مولوتوف على نائب برلمانى سابق بالمنيا

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ضبط 3 أشخاص ألقوا زجاجات مولوتوف على نائب برلمانى سابق بالمنيا ضبط 3 أشخاص ألقوا زجاجات مولوتوف على نائب برلمانى سابق بالمنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من التوصل للمتورطين فى محاولة اغتيال النائب البرلمانى السابق علاء حسانين بديرمواس.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطار من اللواء هشام نصر مدير البحث الجنائى عن تلقيه بلاغا من النائب البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى يفيد بقيام مجهولين باعتراض طريقه وإلقاء زجاجات المولوتوف على سيارته أثناء سيره بقرية دلجا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى وتبين أن المتورطين فى ارتكاب الواقعة كلا من أحمد ر 44 سنة، وأحمد م 44 سنة، وحسام ف 28 سنة عاطل، وكشفت التحريات أن الأول قام بتحريض الآخرين بسبب رفض النائب السابق توظيف المتهم الثانى ومماطلته له فقام بتحريضه للتخلص منه وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

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