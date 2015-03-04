إخلاء سبيل عاطل بكفالة بعد اتهامه بالاتجار فى المخدرات بأكتوبر

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل "زغلول.ع" 24 سنة بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة فى القضية رقم 420 سنة 2014 جنح زايد.

تعود تفاصيل الواقعة حينما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بحوزته كمية تزن 10 جرامات من مسحوق الهيروين المخدر، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته للنيابة التى أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان محمد عبد الحكيم محامى المتهم قد تقدم بطلب إلى قاضى المعارضات بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة.