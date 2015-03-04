ضبط موزع باع 46 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء بمطروح

تمكن مفتشو مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح أمس الثلاثاء، من ضبط 46 أسطوانة بوتاجاز مخصصة للمحال التجارية، لدى سائق سيارة نقل أسطوانات، للقيام ببيعها فى السوق السوداء لأصحاب مزارع الدواجن.

وقال المهندس السيد أبو اليزيد مدير المديرية، إنه تم ضبط "رجب.ح.م" سائق سيارة توزيع أسطوانات بوتاجاز، بالتصرف فى 46 أسطوانة حجم تجارى من المفترض توزيعها على المحال والمطاعم والأنشطة التجارية بالمدينة، وقام ببيعها لمزارع الدواجن، وعليه فقدتم تحرير عمل محضر بالواقعة للعرض على وكيل النائب العام للنظر والتصرف.