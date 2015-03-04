وصول 58 صيادًا مصريًا علي متن 4 مراكب صيد هاربين من الموت في ليبيا

وصل 58 صيادًا مصريًا قادمين علي متن 4 مراكب صيد من ميناء الخمس بليبيا، حيث كان يعمل هؤلاء الصيادين منذ زمن طويل هناك بعقود عمل موثقة من وزارة القوى العاملة المصرية وتأشيرات من السفارة الليبية بالقاهرة وجميعهم من محافظة كفر الشيخ.

وصرح أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بمحافظة كفرالشيخ، بأنه تلقى اتصالاً من الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية والدكتور أسامة عبد الواحد محافظ كفر الشيخ للاطمئنان علي الصيادين حيث عمت الفرحة بين أهالي الصيادين بالقرية.

أضاف أنه أصبح الأن لا يوجد سوى حوالي 30 صيادًا من أبناء برج مغيزل في ليبيا، ومن المرجح أن يصلوا خلال أيام علمًا بأنه منذ بداية الأحداث في أواخر شهر ديسمبر 2014 وحتى الأن وصل أكثر من 5 ألاف صياد كانوا يعملون في ليبيا منذ سنوات طويلة.