رئيس المخابرات الأمريكية السابق يعترف بتسليم معلومات سرية إلى عشيقته

وافق رئيس المخابرات المركزية الأمريكية السابق ديفيد بتريوس على الإقرار بالذنب في إساءة التعامل مع معلومات سرية والاعتراف بإعطاء ثمانية “كتب سوداء” مليئة بمثل هذه المعلومات إلى عشيقة من الجيش تكتب مذكراته.

وطبقا لوثائق قدمت الثلاثاء في محكمة اتحادية في تشارلوت في كارولاينا الشمالية فإن بتريوس (62 عاما) سيقر بالذنب في تهمة إزالة والاحتفاظ بمواد مصنفة على أنها سرية بصورة غير مشروعة.

ويمثل اتفاق الإقرار بالذنب الذي أعلنته وزارة العدل أحدث فصل في الانهيار المدوي لسمعة بتريوس الحائز على دكتوراه من جامعة برنستون- والذي كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه أحد أهم القادة العسكريين الأمريكيين في السنوات الأخيرة.

وتولى بتريوس قيادة القوات الأمريكية في الحربين في العراق وأفغانستان ثم أصبح رئيسًا للمخابرات المركزية الأمريكية ونال إشادة من كبار المشرعين الأمريكيين.

لكن مسيرته انهارت بسبب علاقة غير مشروعة أقامها مع باولا برودويل ضابطة الاحتياط بالجيش وكاتبة سيرته.

ويواجه بتريوس عقوبة السجن لمدة عام كحد أقصى. ولكن ممثلي الإدعاء ومحاميه يوصون بموجب الاتفاق بدفع غرامة 40 ألف دولار ووضعه تحت المراقبة لمدة عامين.

رويترز