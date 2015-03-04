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سفير أمريكا باليمن يعمل من جدة بعد إغلاق السفارة

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سفير أمريكا باليمن يعمل من جدة بعد إغلاق السفارة سفير أمريكا باليمن يعمل من جدة بعد إغلاق السفارة

قال مسئول أمريكي رفيع أمس الثلاثاء: إن السفير الأمريكي لدى اليمن سيتابع الأحداث اليمنية من جدة بالسعودية، بعد إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء الشهر الماضي.

وقال المسؤول: إن اختيار جدة يعكس المخاوف الأمنية واللوجستية والرغبة في عدم الإشارة إلى أي دعم أمريكي لتقسيم اليمن. وأصبح اليمن دولة موحدة في عام 1990 بعد أن أدى انهيار الاتحاد السوفيتي إلى تقويض الجنوب الشيوعي.

وانسحب الدبلوماسيون الأمريكيون من السفارة في صنعاء، بعد أن سيطر مقاتلون حوثيون على العاصمة، ووضعوا الرئيس عبد ربه منصور هادي رهن الإقامة الجبرية عقب اقتحام مقره الخاص ومجمع الرئاسة في يناير.

وبعد سنوات من الأزمة يواجه اليمن الآن خطر الانزلاق إلى حرب أهلية شاملة تشمل متنافسين في نزاعات إقليمية وسياسية وقبلية وطائفية ضد بعضهم البعض في بلد يشترك في حدود طويلة مع أكبر مصدر للنفط في العالم.

رويترز

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