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صافيناز: شاركت فى الثورة المصرية بالنقاب.."ولو حبى لمصر جريمة حاكمونى"

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صافيناز: شاركت فى الثورة المصرية بالنقاب.."ولو حبى لمصر جريمة حاكمونى" صافيناز: شاركت فى الثورة المصرية بالنقاب.."ولو حبى لمصر جريمة حاكمونى"
قالت الراقصة صافيناز، إنها شاركت المصريين فى الثورة المصرية وكانت تنضم للمتظاهرين فى ميدان التحرير مرتدية النقاب حتى لا يتعرف عليها أحد، لافتة إلى إنها على استعداد تام للمحاسبة، إذا كانوا يعتبرون حب جريمة، مضيفة: "لو حبى لمصر جريمة حاكمونى عليها".

وأوضحت الراقصة، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2، أنها لم تتزوج من أجل الإقامة أو استمرار عملها فى مصر، بل من أجل الزواج الذى ترغب فيه كل فتاة، وذكرت قائلة: "أنا بتجوز زى كل الستات.. عاوزة جنبى راجل".


>"صافيناز": رقصت بـ"علم مصر" لأنى أحبها ولم أقصد إساءة أو إهانة

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