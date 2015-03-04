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فيديو للمشير طنطاوى قبل ثورة يناير: عملاء الداخل أشد خطراً على أمن الوطن

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فيديو للمشير طنطاوى قبل ثورة يناير: عملاء الداخل أشد خطراً على أمن الوطن فيديو للمشير طنطاوى قبل ثورة يناير: عملاء الداخل أشد خطراً على أمن الوطن
نشرت صفحة تدعى "السلاح الجوى المصرى"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للمشير محمد حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة السابق، قالت إن توقيته كان قبيل ثورة 25 يناير بأسبوعين، حيث تحدث المشير خلاله عن الأعداء المتربصين بالوطن من الداخل والخارج، مشيراً إلى ما حدث فى دول بالمنطقة العربية والإسلامية، مثل العراق وأفغانستان.

وأبدى طنطاوى، عدم اهتمامه بأعداء الخارج، لأنهم معروفين، مؤكداً أن المصيبة فى عملاء الداخل، مشيراً إلى أن هؤلاء من الأعداء لأنهم يعملون لمصلحتهم الشخصية، دون النظر لمصلحة الوطن، مشدداً على أنهم الأشد خطراً على .

وشدد "طنطاوى"، على أن مهمة الجيش المصرى، هى الحفاظ عن الأمن القومى فى مصر، مطالباً أفراد القوات المسلحة بأن يكونوا على أهبة الاستعداد دائماً لتلبية نداء الوطن، مشيراً إلى أن مصر "قلب العروبة" لن تنتهى وستستمر شعلة الوطنية والبناء فى قلب العالم العربى.


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