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مدرب مصر – لماذا اختير أسامة نبيه لمساعدة كوبر

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مدرب مصر – لماذا اختير أسامة نبيه لمساعدة كوبر مدرب مصر – لماذا اختير أسامة نبيه لمساعدة كوبر

كانت الأسماء التي تتردد منذ رحيل شوقي غريب عن منتخب لمساعدة "مدرب أجنبي" سيأتي للفراعنة هي أحمد حسن، أحمد حسام "ميدو"، وأسماء أخرى.. لكن في النهاية تم الاستقرار على أسامة نبيه مساعدا لهيكتور كوبر، فلماذا؟

قال مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "كوبر بشخصيته القوية سيأتي معه بمساعدين اثنين أجنبيين".

وأردف "لهذا كان ضروريا أن يكون الاسم المصري المقترح يوافق على العمل مع مساعد لمدير فني أجنبي".

وأكمل "كذلك كان هناك معيارا هاما في الاختيار، وهو أن يكون لديه فكرة جيدة عما كان في خلال مرحلة شوقي غريب".

نبيه عمل مساعدا في الجهاز الفني الذي قاده شوقي غريب، وكان معه علاء نبيل وعبد الستار صبري، وأحمد حسن كمدير للمنتخب.

لهذا أيضا صوت اتحاد الكرة في اجتماعه على أن يكون عبد الستار صبري بديلا لأسامة نبيه، لو لم يوافق كوبر على شخصية نجم الزمالك السابق.

كذلك كان نبيه قد أقنع مسؤولي اتحاد الكرة بشخصيته ورؤيته للمنتخب وللاعبين، من خلال التقرير الجيد الذي أعده عن مرحلة غريب في التصفيات المرشحة لكأس أمم إفريقيا 2015، والتي شهدت إخفاق الفراعنة.

وكان نبيه قد عمل مساعدا للبرازيلي صاحب الأصول البرتغالية جورفان فييرا، وقت عمل الأخير في الزمالك.

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