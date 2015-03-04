محاميه: الزمالك خالف لوائح الفيفا في فسخ عقد عبد الواحد

أوضح هشام عبد ربه محامي عبد الواحد السيد حارس مرمى المقاصة تفاصيل الشكوى التي قدمها اللاعب ضد ناديه القديم الزمالك.

وقال عبد ربه: "نادي الزمالك فسخ عقد اللاعب من طرف واحد دون إبلاغ اللاعب، بينما تنص لائحة الاتحاد الدولي على ضرورة عقد جلسة مع اللاعب وصرف تعويض مالي مناسب".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "لائحة اتحاد الكرة تنص على فسخ عقد اللاعب من طرف واحد بعد 15 يومًا من آخر مباراة له، وهو بند ألغاه حكم صادر من المحكمة الرياضية الدولية".

وتابع: "عبد الواحد السيد يطالب بمستحقات عن ثلاثة مواسم 2011 / 2012 و2012 / 2013 و2013 / 2014، وقيمة الزيادة في عقده الموسم الجاري".

وأتم: "حارس المقاصة يطالب نادي الزمالك ب7 مليون و300 ألف جنيه، وأحضر لي الأوراق والعقود منذ أغسطس الماضي، وتقدم بالشكوى بعد فشل الحلول الودية".