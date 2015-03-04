3 ثغرات في عقد رمضان صبحي وقيد هندريك والتجديد لسبعة لاعبين

ارتكب النادي الأهلي ثلاثة أخطاء إدارية تبطل عقد لاعبه الشاب رمضان صبحي، وتمنعه عن قيد لاعبه البرازيلي الجديد هندريك هلمكه وتؤجل توثيق العقود الجديدة لسبعة لاعبين.

وأوضح أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة: "رمضان صبحي وقع عقدًا مع الأهلي في نهاية ديسمبر الماضي لمدة 5 مواسم، وهو يخالف المادة 18 فقرة 2 من لوائح الفيفا التي تمنع اللاعبين أقل من 18 سنة من التوقيع على عقد أكثر من 3 سنين".

وتابع في تصريحات تليفزيونية: "العقد لا يجوز توثيقه أو اعتماده، علمًا بأن عقد رمضان صبحي القديم مع الأهلي يمتد 3 سنوات، وينتهي في صيف 2016".

وأوضح رئيس لجنة شؤون اللاعبين: "أما هندريك، لن يتم قيده قبل أن يرسل الأهلي مستندًا يؤكد إنهاء العقد بالتراضي مع موسى يدان، لأن اللاعب البوركيني لا يزال على ذمة النادي، ويحق له المشاركة في مباريات الفريق".

وكان الأهلي قام أيضًا في نهاية العام الماضي بتوقيع عقود جديدة مع سبعة لاعبين هم سعد سمير وكريم بامبو وأحمد عبد الظاهر ووليد سليمان وشريف إكرامي.

وأشار عضو اتحاد الكرة إلى أنه عندما يتم تعديل أو تجديد عقد لاعب لا يزال عقده ساريًا يتم إرسال ما يفيد بذلك خلال مدة أقصاها شهرًا، بينما أرسل النادي الأهلي الأوراق أول مارس أي بعد شهرين، وهي مخالفة إجرائية لا تخل بقوام العقد ومن الممكن الاكتفاء بتوقيع غرامة على النادي.