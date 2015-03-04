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جمعة: كوبر؟ محظوظ لديه محمد صلاح ومنتخب أوليمبي قوي

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جمعة: كوبر؟ محظوظ لديه محمد صلاح ومنتخب أوليمبي قوي جمعة: كوبر؟ محظوظ لديه محمد صلاح ومنتخب أوليمبي قوي

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب محظوظ، لأن الكرة المصرية لديها العديد من العناصر الواعدة.

وقال جمعة: "هيكتور كوبر محظوظ، لأن لديها منتخب أوليمبي جيد جدًا، ولاعب مثل محمد صلاح يتألق في أوروبا، إضافة إلى عناصر أخرى شابة محترفة بالخارج مثل أحمد حسن (كوكا)".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "ولكن علينا توفير عوامل النجاح للمدرب الأرجنتيني، أهمها مسابقة دوري منتظمة تساعد على إفراز مجموعة كبيرة من اللاعبين".

وتابع: "لا بديل أمامنا سوى مساندة المدرب الجديد، رغم أن رأيي في البداية كان إسناد المهمة لمدرب مصري، لأن الظروف غير مستقرة".

وأتم "الصخرة": "أتمنى التوفيق لهيكتور كوبر، وأن يساهم في إعادة لمنصة التتويج بالبطولات، وتحقيق حلم التأهل لكأس العالم".

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