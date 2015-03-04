«الغذاء والدواء» تحذر من مستحضر مغشوش للتنحيف

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من مستحضر يحمل اسم بايوجي (Paiyouji natural slimming capsule) الذي تسوقه محال عطارة وباعة متجولون ومواقع تواصل اجتماعي على أنه مستحضر طبيعي لإنقاص الوزن والتنحيف، في حين أنه مغشوش بمادة دوائية محظورة ويحمل ادعاءات مضللة.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الالكتروني www.sfda.gov.sa، أن تحاليل مختبراتها أظهرت غش المستحضر الذي يسوق على شكل كبسولات بمادة السيبوترامين "Sibutramine"، وهي مادة دوائية محظورة كانت مرخصة سابقاً لإنقاص الوزن، وألغت الهيئة تسجيلها وحظرت بيعها بعد أن أثبتت الدراسات اللاحقة عدم مأمونيتها وخطرها على الصحة ووجود أعراض جانبية خطيرة تتمثل في ارتفاع احتمالية الإصابة بأمراض القلب والشرايين، إضافة إلى وجود مادة "Phenolphthalien" في المستحضر وهي مادة مسهلة ما يعطي تأثيراً وهمياً بانخفاض الوزن. وأوصت المستهلكين بتجنب استخدام المستحضر والتخلص مما لديهم من عينات.

من جهة أخرى، نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مرضى السكري الذين يتناولون المضاد الحيوي سيفترياكسون (Ceftriaxone)، إلى أن استخدام أشرطة فحص مستوى السكر في الدم من طراز أكيو - شيك كومباكت (Accu-Chek Compact)، وأجهزة فحص مستوى السكر في الدم من طراز أكيو - شيك موبايل (Accu-Chek® Mobile)، يمكن أن تعطي قراءات منخفضة خاطئة لمستوى السكر في الدم.

وذكرت أن المضاد الحيوي سيفترياكسون يستخدم لعلاج العديد من الالتهابات مثل التهاب الجهاز التنفسي، والتهاب المسالك البولية، ويعطى عن طريق حقن وريدية أو عضلية، مشيرة إلى أن استخدام أشرطة فحص مستوى السكر في الدم من هذين الطرازين خلال فترة العلاج قد يعطي قراءات منخفضة خاطئة لمستوى السكر في الدم، ما قد يؤدي إلى ضرر بصحة المريض.

ودعت الهيئة جميع المختصين والمستخدمين إلى تجنب استخدام أشرطة فحص مستوى السكر في الدم من طراز أكيو- شيك كومباكت، وأجهزة فحص مستوى السكر في الدم من طراز أكيو- شيك موبايل مع المرضى الذين يتناولون المضاد الحيوي سيفترياكسون، واستبدالهما بأجهزة ومنتجات أخرى بديلة طيلة فترة خضوعهم للعلاج المحتوي على هذا المضاد.

وشددت على ضرورة إبلاغ المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند حدوث أي أعراض جانبية للأدوية أو مشاكل تتعلق بالأجهزة والمنتجات الطبية.