الدوسري: عزل المستشفيات والمباني الخضراء يوفر الطاقة ويرفع البيئة الاستشفائية

أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الدوسري، أن العزل الحراري لمباني المدن الصحية والمحافظة على التكييف، يسهم في رفع كفاءة البيئة الاستشفائية في المستشفيات، لافتاً إلى أن فرض العزل الحراري أمر مفروغ منه وضرورة ملحة في تصاميم المستشفيات الجديدة.

وأعلن خلال مؤتمر صحافي أمس، عقد الملتقى الثالث لتخطيط وتصميم المستشفيات تحت عنوان: البيئة الاستشفائية في المستشفيات، برعاية وزير الصحة أحمد الخطيب، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في ال 26 من الشهر الجاري لثلاثة أيام، منوهاً في الوقت نفسه بفكرة المباني الخضراء التي تستخدم فيها وسائل الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية، إذ إنها أثبتت جدواها في الحد من هدر الطاقة.

وأوضح أن الملتقى يشكل استمراراً نحو عالم المباني الصحية ذات الإمكانات العالية، وسيكون فرصة سانحة لالتقاء الخبرات العالمية في هذا المجال وبما يخدم العمليات الإنشائية للمستشفيات في المملكة. وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى الرقي بالفكر العمراني وتطوير التجارب والتطبيقات العمرانية في المملكة، وتحسين مناخ ممارسة المهنة فيها والعمل على إيجاد هوية عمرانية ملائمة للبيئة السعودية ترتبط بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والتي تخدم شريحة عريضة من المجتمع.

وذكر رئيس اللجنة المنظمة للملتقى المهندس خالد الناصر، أن شعبة معماريي المباني الصحية بالجمعية توجهت إلى تنظيم ملتقى سنوي في مجال تخطيط وتصميم المستشفيات، بهدف استقطاب الكفاءات العالمية والمحلية، لعرض كل ما هو جديد في هذا المجال وذلك لنقل وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء حول القضايا الهندسية في تخطيط وتصميم المستشفيات، مروراً بإنشائها وتنفيذها والانتهاء بتشغيلها وصيانتها وكذلك التعرف على النظريات الحديثة والمستجدات والتطلعات المستقبلية، كما يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات محلياً وعالمياً بين المختصين والمهتمين بالإضافة إلى العمل على توطيد الصلات والتعاون العلمي بين المهتمين بمجال تخطيط وتصميم المستشفيات وتشجيع ودعم البحث العلمي في مجال تخطيط وتصميم المستشفيات.

وسيشارك في الملتقى مسؤولون من وزارات الصحة والدفاع والداخلية والحرس الوطني والتعليم، ومسؤولو الإدارات الهندسية في الأجهزة الحكومية والجهات المهنية المعنية بالتخطيط والتصميم المعماري الطبي في القطاعات الحكومية، علاوة على مختصين في القطاعات الهندسة والاستشارية ومجموعة من الأكاديميين والمهندسين والمقاولين المنفذين للمشروعات الصحية بالمملكة، مما يثرى النقاش العلمي لتحقيق الفائدة من وراء تنظيم هذا الملتقى. ويصاحب الملتقى معرض متخصص في مجال تصميم وتنفيذ المستشفيات يشارك فيه العديد من الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية والموردين.