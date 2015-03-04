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والد الطفل عبدالعزيز يناشد المساعدة لعلاج ابنه من الشلل

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الرياض - محمد السهلي

    والد الطفل عبدالعزيز 10 سنوات ناشد بمعالجة ابنه والذي يعاني من شلل دماغي مع شلل رباعي تشنجي ويحتاج حسب التقرير الطبي من أحد المستشفيات الخاصة الى عمليات متعددة لتحرير الأوتار بالطرفين السفليين كما ان لديه قوة حركة الثني بالطرف العلوي الأيمن بالمرفق مع وضع الساعد والمعصم في وضع الكبد.

والده عرضه على أحد مراكز العلاج الطبيعي والتأهيلي والذي أفاد بأنه يحتاج لفترة علاجية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد بتكلفة 90 ألف ريال وفي حال الدفع مقدماً يحصل المريض على خصم 40% على أن يحول المبلغ لحساب المركز وذلك حسب التقارير الطبية التي تحتفظ بها "الرياض".

ولمساعدته يرجى التواصل مع والده على جوال 0555411336

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