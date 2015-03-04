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مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن

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مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن مجلس الأمن يجدد دعمه لجهود الوساطة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن

مجلس الأمن

جدد مجلس الأمن الدولي دعمه ومساندته لجهود الوساطة التي يقوم بها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر.

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي السفير فرانسوا ديلاتر مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي تتولى بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر مارس الجاري، “إن أعضاء المجلس أكدوا في جلسة المشاورات المغلقة والتي استمعوا خلالها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لإفادة من المستشار الخاص للأمين العام إلى اليمن حول آخر مستجدات الأزمة اليمنية على ضرورة المحافظة على تماسك ووحدة الأراضي اليمنية.

وشدد في مؤتمر صحفي أوردته قناة الحدث العربية فجر اليوم “الأربعاء” عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن على ضرورة التزام كافة أطراف الأزمة اليمنية بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولاسيما القرار الأخير رقم 2201.
> أ ش أ

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