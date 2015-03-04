أخبار عاجلة

كأس البرتغال: تشافيس يسعى لكسر عقدة جيماريش -
خاص مع سيف: أحمد مجاهد .. فيلسوف الجبلاية يفتح جعبته -
حظك اليوم برج الثور الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور .. المحافظ يعين عضوًا بمجلس جامعة سوهاج

Google+ Print
بالصور .. تعيين محافظ سوهاج عضوا بمجلس جامعة سوهاج‎

بالصور .. تعيين محافظ سوهاج عضوا بمجلس جامعة سوهاج‎

وافق مجلس جامعة سوهاج في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة على تعيين الدكتور أيمن محمد عبد المنعم محافظ سوهاج كعضو من الخارج بمجلس جامعة سوهاج .

كما وافق المجلس أيضا على فتح دبلومات المحاسبة لغير التجاريين، ودبلوم المحاسبة فى بورصة الأوراق المالية وذلك بكلية التجارة ، بالإضافة الى انه تمت الموافقة على تغيير مسمى قسم النبات بكلية العلوم بالجامعة الى قسم النبات والميكروبيولوجى وذلك اسوة بجامعات أسيوط والمنيا وطنطا .

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لستة باحثين بكليتي التربية والعلوم، ومنح درجة الماجستير لسبعة باحثين بكليات التربية والآداب والطب.

بالصور .. تعيين محافظ سوهاج عضوا بمجلس جامعة سوهاج‎

بالصور .. تعيين محافظ سوهاج عضوا بمجلس جامعة سوهاج‎

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا