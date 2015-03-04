بالصور .. المحافظ يعين عضوًا بمجلس جامعة سوهاج
وافق مجلس جامعة سوهاج في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور نبيل نور الدين رئيس الجامعة على تعيين الدكتور أيمن محمد عبد المنعم محافظ سوهاج كعضو من الخارج بمجلس جامعة سوهاج .
كما وافق المجلس أيضا على فتح دبلومات المحاسبة لغير التجاريين، ودبلوم المحاسبة فى بورصة الأوراق المالية وذلك بكلية التجارة ، بالإضافة الى انه تمت الموافقة على تغيير مسمى قسم النبات بكلية العلوم بالجامعة الى قسم النبات والميكروبيولوجى وذلك اسوة بجامعات أسيوط والمنيا وطنطا .
كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لستة باحثين بكليتي التربية والعلوم، ومنح درجة الماجستير لسبعة باحثين بكليات التربية والآداب والطب.