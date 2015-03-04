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بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بسوهاج‎

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بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بسوهاج‎ بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بسوهاج‎

أعلن الدكتور  ايمن عبدالمنعم محافظ سوهاج عن بدء تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين بسوهاج منذ الاول من مارس الجاري ويبلغ عدد المنتفعين من البرنامج 70 ألف اسرة بعدد 264 فرد ، بينما عدد وحدات صحة الأسرة التي يتم تطبيق البرنامج بها كمرحلة أولي 101 وحدة صحة اسره في عدد 11 إدارة صحية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبد العال وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن عدد مستشفيات الاحالة للمستوي الثاني 3 مستشفيات هي ” سوهاج العام ـ سوهاج التعليمي ـ الهلال للتأمين الصحي ” وأيضا عدد مستشفيات الاحالة للمستوي الثالث 3 مستشفيات هي ” سوهاج الجامعي ـ مركز القلب والجهاز الهضمي ـ مركز أورام سوهاج ” .

وأضاف أن بكل وحدة صحية عدد 4 أجهزة كمبيوتر مع قارئ لكارت الضمان الاجتماعي وعدد 7 أجهزة كمبيوتر بكل مستشفي من مستشفيات الأحالة ، لافتا أنه تم تدريب عدد 367 من أطباء وصيادلة ومدخلي بيانات بالوحدات الصحية وتدريب عدد 49 آخرين بالمستشفيات ، كما تم توزيع 70 ألف مطوية و عدد 49 لافتة علي مكاتب البريد بالمحافظة لكي تتسلم كل أسرة مطوية بأماكن تقديم الخدمة وكيفية تلقي الخدمات الصحية بالوحدات والمستشفيات.

وشدد محافظ الإقليم علي ضرورة الإشراف والمرور علي الوحدات والمستشفيات والتأكد من توفير قائمة الادوية الاساسية لضمان تقديم الخدمة والرعاية الصحية المتكاملة للغير قادرين من أهالي المحافظة وضمان وصول الخدمة لمستحقيها .

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