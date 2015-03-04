"صافيناز": رقصت بـ"علم مصر" لأنى أحبها ولم أقصد إساءة أو إهانة

قالت الراقصة صافيناز، إنها تفاعلت مع المصريين عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة كونها تشعر أنها مصرية، وتحب مصر أكثر من بلدها.

وأضافت "صافيناز"، خلال حوارها مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج العاشرة مساءً المذاع على قناة دريم2": "لم أتوقع أن يفهمنى المجتمع بشكل خاطئ فلم أكن أقصد أى إساءة أو إهانة من رقصى بالعلم المصرى، وهذا ما قلته أمام النيابة أثناء التحقيق معى".

وتابعت: "الذين حضروا الحفل أثناء رقصى بالعلم أشادوا بى وشجعونى ولم يبد أحد اعتراضاً".

صافيناز:"ارتديت النقاب فى النيابة لأنى كنت تعبانة ومتعودة ألبسه فى الخليج"