حمدان بن راشد يستقبل ولي عهد دوقية لوكسمبورغ

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر زعبيل صباح أمس، الأمير غيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الزائر.

ورحب سمو الشيخ حمدان بن راشد بالأمير غيوم وتبادل معه الحديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ عموماً وبينها ومدينة دبي خاصة في مجال المال والأعمال والسياحة.

وأشاد ولي عهد لوكسمبورغ بالنهضة الحضارية التي يشهدها شعب الإمارات في ظل قيادته الرشيدة، منوهاً بالتطور المذهل الذي تشهده دبي، لا سيما في قطاعات السياحة والبنية التحتية والأسواق المالية والمصارف الإسلامية، معرباً عن رغبة بلاده بالاستفادة من خبرة دبي في قطاع الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية.

حضر اللقاء معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وأحمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وسليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية سفير غير مقيم لدى دوقة لوكسمبورج.

سموه يرعى مؤتمر الصيدلة الأحد

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ورئيس هيئة الصحة في دبي، ينطلق يوم الأحد المقبل في مركز دبي التجاري العالمي للمؤتمرات والمعارض، مؤتمر دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات»، الذي يشهد عرضاً لأحدث الأجهزة والتقنيات الصيدلانية المتبعة التي تعرضها شركات محلية وإقليمية وعالمية على مدار ثلاثة أيام.

يعد الحدث الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، حيث انطلق عام 1995 بدعم من هيئة الصحة بدبي، ويهدف إلى إنشاء ملتقى علمي وتجاري رائد يقوم بخدمة قطاع الصيدلة في المنطقة.

وقال الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض «دوفات» ورئيس «اندكس القابضة»: تكمن أهمية المؤتمر في التعريف بالبيئة الاستثمارية في دبي وبالنجاحات التي حققتها الإمارة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي. دبي- البيان