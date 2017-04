Focus في المرتبة الأولى عربياً

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، عودة American Sniper حيث حصد 19.5 مليون دولار، وعاد أيضاً الفيلم الكرتوني Big Hero 6 الى المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 21.6 مليون دولار، وتقدم الفيلم الصيني From Vegas to Macau II من المرتبة الرابعة الى الثالثة حاصداً مبلغ 22 مليون دولار، وتقدم أيضاً فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الثانية مع 25.8 مليون دولار أيضاً وبقي فيلم Fifty Shades Of Grey في المرتبة الأولى حيث حصد 36 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم The Lazarus Effect في المرتبة الخامسة مع 10.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Fifty Shades Of Grey من المرتبة الأولى الى الرابعة حيث جمع 10.5 مليون دولار، وبقي الفيلم الكرتوني The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water في المرتبة الثالثة حاصداً 10.8 مليون دولار، وبقي أيضاً فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثانية مع 11.8 مليون دولار، ودخل فيلم Focus مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 18.6 مليون دولار.

في لبنان، بقي فيلم "سوء تفاهم" في المرتبة الخامسة حيث شاهده 6084 شخص، وتراجع فيلم Fifty Shades Of Grey الى المرتبة الرابعة مع 6397 مشاهد، وتراجع أيضاً فيلم Kingsman: The Secret Service من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 7188 شخص، وتقدم فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water الى المرتبة الثانية مع 8137 مشاهد، ودخل فيلم Focus مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 17979 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Wedding Ringer الى المرتبة الخامسة حيث شاهده 13184 شخص، وتراجع فيلم Kingsman: The Secret Service الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 18059 شخص، وتراجع أيضاً فيلم The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water من المرتبة الثانية الى الثالثة حيث شاهده 23420 شخص، ودخل فيلم "يوم مالوش لازمة" في المرتبة الثانية حيث شاهده 30236 شخص ودخل أيضاً فيلم Focus مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 80153 شخص.

في مصر، بقي فيلم "سوء تفاهم" في المرتبة الخامسة حيث جمع 188 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم "ريجاتا" في المرتبة الرابعة حاصداً 341 ألف جنيه، وصمد فيلم "أسوار القمر" في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 409 آلاف جنيه، ودخل فيلم Kingsman: The Secret Service في المرتبة الثانية مع 718 ألف جنيه وما زال فيلم "يوم مالوش لازمة" صامداً في المرتبة الأولى بعد أن حصد 793 ألف جنيه.