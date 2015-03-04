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ماذا يقول سمير غانم عن اختصار السائح العربي بالخليجيين في أوبريت "مصر قريبة"؟

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ماذا يقول سمير غانم عن اختصار السائح العربي بالخليجيين في أوبريت "مصر قريبة"؟ ماذا يقول سمير غانم عن اختصار السائح العربي بالخليجيين في أوبريت "مصر قريبة"؟

الثلاثاء 03-03-2015 17:15

القاهرة_مروة عبد الفضيل

أعرب الفنان المصري سمير غانم عن استيائه من الهجوم على أوبريت " قريبة" والانتقادات غير اللائقة التي وجهت له.
وقال سمير في تصريح خاص لـ"سيدتي نت" إنه قبل المشاركة فيه من أجل مصر والترويج للسياحة المصرية بدون أي مقابل مادي، مثل كل من شارك فيه، وكان الكليب خفيف الظل وتلقائياً وطبيعياً لكن يبدو أن بعض الناس اعتادوا على الهجوم ولم يعد يعجبهم أي شيء بحسب غانم.
وأضاف أنّ الأوبريت يبيّن إلى أي حد هي قوية علاقة السائح بمصر، وكيف أنه يجد الابتسامة على وجوه كل من يقابلهم حتى لو كانوا أناساً بسطاء.
وعن سبب التركيز على السائح الخليجي فقط قال إن التركيز كان على السائح العربي بشكل عام لتبيان العلاقة الوثيقة التي تربط المصريين بهم.
وعن إظهار مصر بشكل لائق أكثر من اللازم قال سمير غانم "حد قال أن ده فيلم بيعالج العشوائيات والبلطجة؟ هذا كليب تم تقديم فكرته إلى وزارة السياحة للترويح للسياحة المصرية وطبيعي مثل كل دول العالم عندما يتم تقديم كليباً عن السياحة نقدم أجمل ما لدينا، فمصر فيها أشياء كثيرة حلوة لكن معظم الشعب المصري لا يرى ذلك في حين تراه الشعوب الأخرى".
أوبريت "مصر قريبة "شارك فيه عدد من النجوم مثل انغام ومحمد منير وماجد المصري وكنده علوش ومحمد هنيدي وشريف منير ودلال عبد العزيز وسمير غانم وايمي سمير غانم وحسن الرداد وآخرون أما إخراج الكليب وفكرته لتامر المهدي.

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سيدتي

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