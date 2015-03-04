مايا نصري: ابني خضع لعملية قلب ناجحة وأصبح عمره شهراً

بيروت_ سيدتي نت

أكدت الفنانة مايا نصري أن ابنها جيوفاني الذي ولد بمشكلة في قلبه، خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وأنه حالياً يتعافى من آثار العملية.

وقالت مايا في رسالة وجهتها إلى جمهورها عبر حسابها الخاص على الفايسبوك "متل اليوم من شهر حملت جيوفاني بين ايدي لاول مرة.. وكان قلبه الصغير تعبان ومريض..

واليوم جيوفاني بيقلكم كلكم الف شكر لكل صلواتكم .. بيقلكم انه هو بخير، وانه قلبه الصغير بيحبكم قد الدنيا كلها.. عيلتنا الصغيرة، جيوفاني، ميكاييلا، ايهاب وانا منشكر الله كتير.. ومنشكر كل انسان بعت رسالة او اتصل او صلالنا.. من اهل الصحافة والفن والسياسة والطب ... والاصدقاء من لبنان ومصر ، ومن كل العالم.. والناس اللي شاركونا تجاربهم بالرسايل والاتصالات

بدنا نشكر اهالينا اللي ما فارقونا لحظة ان بالتواجد او بالصلاة المستمرة

شكر كتير كبير لفريق عمل رائع ما فارق جيوفاني من اشهر الحمل الى الولادة والجراحة:

دكتور مالك نصار اول مين شاف حالة قلب جيوفاني بالايكوغرافي من الشهر السادس بالحمل

دكتور ايلي صنيفر اول مين حمل جيو بين ايديه

فريق التوليد في مستشفى السان جورج اشرفية

جراح القلب البروفيسور جو حاتم وفريقه، اللي قام بالجراحة لقلب جيو بمستشفى رزق اشرفية

طبيبة قلب الاطفال الدكتورة ليندا ضو اللي تابعت حالة قلب جيوفاني من الشهر السادس بالحمل الى ما بعد الجراحة ولحد امبارح بمستشفى رزق ومستشفى ابو جودة

دكتور مارون مطر طبيب الاطفال اللي تابع جيوفاني بعد الجراحة بمستشفى رزق

فريق النيوناتولوجي اللي اهتموا بجيوفاني من غرفة العناية المركزة حتى خروجه من المستشفى".

يذكر أن مايا سبق وأعلنت قبل أكثر من شهر أن ابنها الذي لم يكن قد ولد بعد يعاني من مشكلة في قلبه، تستدعي عملية جراحية بعد ولادته بعشرة أيام.