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مي نور الشريف مستاءة من شائعة وفاة والدها وهذا ما قالته للصحافيين

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مي نور الشريف مستاءة من شائعة وفاة والدها وهذا ما قالته للصحافيين مي نور الشريف مستاءة من شائعة وفاة والدها وهذا ما قالته للصحافيين

الثلاثاء 03-03-2015 22:25

أعربت الممثلة الشابة مي ابنة الفنان نور الشريف عن استيائها الشديد من بعض الأخبار التي انتشرت اليوم حول وفاة والدها، وقالت عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "الحمد الله الفنان نور الشريف والدي بكلّ خير وفي صحّة جيّدة، ويُحضّر لعمل إن شاء الله. وشكراً للأصدقاء اللي بيردوا غيبتنا، ومنهم الصحفيون المحترمون".

وأضافت مي قائلةً: "الرجاء من كلّ واحد "بيفتي" ويؤكد أيّ خبر عن الأستاذ نور أن يجتهد في عمله ويشتغل ويدوّر على خبر يصنع بيه اسمه".

كما دعت مي إلى التوقف عن نشر أخبار عن صحّة والدها، موضحة أنّه سبق وأفصح عن حقيقة مرضه، وأنه تعافى بكرم ربنا، على حدّ تعبير مي.

وأشارت مي إلى ضرورة عدم الثقة بأخبار صفحات الـ"فيس بوك"، معتبرةً أنها تهدف إلى الدعاية.

وأنهت كلامها بالقول: "إن الإشاعات ليست حباً بل كراهية".

 

 

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