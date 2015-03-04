بالصور: ريهانا تحتفل بعيد ميلادها مع النجم ليوناردو ديكابريو

تكاثرت الشائعات في الفترة الأخيرة حول وجود علاقة عاطفية بين النجمين العالميين Rihanna و Leonardo DiCaprio، إلا أن أحد الطرفين لم يدل بأي تصريح يؤكد أو ينفي صحة الخبر.

ونشرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية صوراً لـ DiCaprio و Rihanna خلال إحتفالهما بعيد ميلاد الأخيرة، يوم الجمعة الماضي.

المغنية Rihanna التي أتمت عامها الـ 27، بقيت طوال السهرة بجانب Leonardo الذي فاجأها بقالب حلوى بهذه المناسبة الخاصة.

هذا وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أكدت سابقاً أن هناك علاقة عاطفية وتقارباً كبيراً بين الثنائي، إضافة إلى قضائهما إجازة الميلاد مؤخراً سوياً في سانتا باربرا والاحتفال برأس السنة أيضاً.

يذكر أن Rihanna سبق وأعلنت أكثر من مرة عن إعجابها بالممثل الشهير Leonardo DiCaprio، لكن حتى الآن لم يؤكد أي من الطرفين صحة العلاقة.