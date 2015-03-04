الدقيقة 94 تهدي أستون فيلا الفوز الأول من 3 أشهر

نجح تيم شيروود المدير الفني الجديد لأستون فيلا في تحقيق الفوز الأول مع فريقه بعدما قاده للتغلب في مباراة مثيرة على ضيفه ويست بروميتش.

فيلا استضاف ويست بروميتش في ملعب فيلا بارك لحساب الجولة 28 من الدوري الإنجليزي، وهي المباراة الثالثة لشيروود في قيادة الفريق.

افتتح أهداف المباراة جابرييل أجبونلاهور في الدقيقة 22، لكن سايدو بيراهينو نجح في تعديل النتيجة للضيوف في الدقيقة 66.

ومن ركلة جزاء في الدقيقة 94 من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل كريستيان بينتكي هدف الفوز لأستون فيلا.

هذا الفوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 25 نقطة في المركز الـ17، فيما تجمد رصيد ويست بروميتش عند 30 نقطة في المركز 13.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لأستون فيلا في الدوري الإنجليزي منذ ثلاثة أشهر، حيث لم يحقق الفريق الفوز في آخر 12 مباراة، وبالتحديد حينما تغلب على ليستر سيتي في السابع من ديسمبر الماضي.