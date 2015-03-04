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دورتموند يعبر إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

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دورتموند يعبر إلى ربع نهائي كأس ألمانيا دورتموند يعبر إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

(إفي): حجز بروسيا دورتموند بطاقة العبور للدور ربع النهائي لبطولة كأس ألمانيا بفوزه على حساب دينامو دريسدن بهدفين نظيفين.

جاء هدفي الفوز خلال الشوط الثاني وسجلهما المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي (ق49 وق89)، حيث استغل خطأ دفاعي فادح لتسجيل الهدف الأول، في حين أطلق قذيفة قوية داخل المنطقة لينهي المباراة لصالح فريقه.

وشهد اللقاء إصابة نجم "أسود فيستفاليا" ماركو رويس في ركبته اليسرى، ليحل بدلا منه هنريك مخيتاريان.

ورافق دورتموند وصيف النسخة الماضية إلى نفس الدور كل من هوفنهايم وباير ليفركوزن اللذين فازا بنفس النتيجة على الين وكايزرسلاوترن.

فيما أطاح فرايبورج بكولن بتحقيق فوز مستحق عليه بهدفين لواحد، في لقاء شهد اضاعة الفائز لركلة جزاء.

وينتظر أن يلعب حامل اللقب، بايرن ميونخ، غدا مباراته بالدور ثمن النهائي أمام آينتراخت براونشفيج.

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