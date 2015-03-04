بالأرقام - صلاح Vs رباعي دفاع يوفنتوس

مهمة صعبة تنتظر محمد صلاح لاعب فيورنتينا حينما يحل ضيفا مع فريقه على يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الخميس، فعلى الرغم من تألق اللاعب المصري مع الفيولا منذ انضمامه للفريق إلا أن مهمته هذه المرة ستكون أول تحدي كبير له في بلاد جنة كرة القدم نظرا للاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة المتوقع أن يواجههم.

مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري خطته المفضلة هي 3-3-4 وأحيانا يقوم باستبدالها حسب الحاجة ليحولها إلى 2-5-3، ولكنه لا يستخدم الأخيرة إلا في المباريات الكبيرة غالبا لتأمين وسط الملعب بشكل أكبر وحتى يستطيع الاستحواذ على الكرة، لكن في أمام أندية الوسط فيميل للخطة الأولى.

وهذا يعني أنه غالبا أمام فيورينتينا سوف يدفع في خط الدفاع بالرباعي باتريس إيفرا، جيورجيو كيلليني، ليوناردو بونوتشي، وستيفان ليشتستاينر.

محمد صلاح

صلاح منذ انتقاله لفيورنيتينا لعب ست مباريات، سجل أربع أهداف وصنع هدفا في كل البطولات، شارك مرة واحدة بشكل أساسي في الدوري الإيطالي، فيما كانت كل مشاركاته الأخرى كبديل.

سدد اللاعب المصري ست تسديدات، كانت منهم أربع على المرمى، وواحدة خارجها، وأخرى نجح دفاع الخصم في التصدي لها، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 87 %، وصنع 10 فرص لزملائه، تم تحويل إحداهما لهدف.

حاول صلاح مراوغة الخصم والمرور منه في 14 مرة، نجح في خمس مرات، ولكن فاعليته على المرمى تعوض ذلك الأمر حتى الآن، كما أنه حاول الحصول على الكرة مرتين في الألعاب الهوائية، نجح في واحدة منهما.

رباعي يوفنتوس

- ستيفان ليشتستاينر، يلعب على الناحية اليمنى نجح في قطع الكرة من الخصم 19 مرة من أصل 42، ويفضل تشتيت الكرة بعد ذلك الأمر، ومن السهل أن يحصل على إنذار نتيجة تدخلاته القوية، حيث أنه يعد أكثر من حصل على البطاقة الصفراء في دفاع يوفنتوس.

- ليوناردو بونوتشي، لاعب قلب الدفاع يقع في الأخطاء بسهولة حال الضغط عليه، إذ أنه كان سببا رئيسيا في سكون هدفين في شباك فريقه، ونتيجة لذلك يرتكب المخالفات كثيرا، ولكنه رغم ذلك فقد نجح في قطع الكرة من خصمه بنسبة نجاح 51 %.

-جيورجيو كيلليني، على الرغم من أخطائه الساذجة والتي قد تكلف فريقه أهدافا عكسية، أو بإهدائه الكرة للخصم، إلا أنه يعد أحد أهم أعمدة يوفنتوس وإيطاليا وذلك ليس غريبا حيث أنه يتميز بنجاحه في استخلاص الكرة من المهاجم بعدما قطعها في 31 مرة من أصل 59 محاولة، مع تميزه في الألعاب الهوائية، كما أنه يتوقع التمريرات بشكل جيد ومن ثم يشتتها.

-باتريس إيفرا، الظهير الأيسر المخضرم،هجوميا مازال يتمتع بقدراته الكبيرة في خلق جبهة يسرى متميزة، لكن ذلك يجعله يقصر في التغطية الدفاعية، وحال لعب صلاح الجانب الأيمن فسوف يسبب صداعا كبيرا للاعب مانشستر يونايتد السابق، إذ أن نسبة الفرنسي في استخلاص الكرة بنجاح من خصمه تساوي 38 %.