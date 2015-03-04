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أرابتك والإسكان تستأنفان محادثات بشأن مشروع المليون وحدة

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أرابتك والإسكان تستأنفان محادثات بشأن مشروع المليون وحدة أرابتك والإسكان تستأنفان محادثات بشأن مشروع المليون وحدة
قال مصدر مطلع أن رئيس مجلس إدارة أرابتك القابضة للبناء بدبى سيجتمع مع مسؤولين من وزارة الإسكان، يوم الأربعاء لاستئناف المفاوضات بشأن شروط مشروع يتكلف 40 مليار دولار لبناء مليون وحدة سكنية فى .

وأعلنت أرابتك المدرجة فى بورصة دبى فى مارس أذار الماضى إنها توصلت إلى اتفاق من حيث المبدأ مع الجيش المصرى لبناء الوحدات السكنية فى 13 موقعا فى أنحاء البلاد على أراض تخصصها القوات المسلحة المصرية.

وقال المصدر لرويترز اليوم الثلاثاء إنه مع أن هذا الاتفاق المبدئى كان مع الجيش فإن مفاوضات أرابتك التالية للتوصل إلى إتفاق نهائى كانت مع وزارة الإسكان المصرية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا على الشروط فى أواخر الشهر الماضى لكن العقد الذى تلقته أرابتك بعد ذلك تضمن شروطا أقل جاذبية للشركة عما وافقت عليه.

واتفقت الوزارة على أنها ستقدم لأرابتك الأراضى التى ستبنى عليها المشروع وفى المقابل ستعطى الشركة للوزارة نسبة معينة من الوحدات السكنية بعد استكمالها بدلا من الدفع.

وقال المصدر أن الوزارة تطلب الآن إعطاءها نسبة من الوحدات السكنية أعلى كثيرا مما اتفق عليه الجانبان فى بادئ الأمر وهو ما دفع رئيس مجلس إدارة أرابتك خادم عبد الله القبيسى للسفر إلى القاهرة لاستئناف المحادثات يوم الأربعاء. وتابع "نأمل أن تحل الأمور غدا أو بعد غد."

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مصر 365

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